Feyenoord slaat voor de vijfde keer toe en legt Kongolo langer vast

Feyenoord heeft Terence Kongolo langer aan zich weten te binden, zo maakt de club woensdag bekend via de officiële kanalen. De 23-jarige verdediger heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract dat hem tot de zomer van 2019 aan de Rotterdammers bindt. Zijn oude verbintenis liep na dit seizoen nog één jaar door.

Kongolo is afkomstig uit de jeugdopleiding van Feyenoord en is na Sven van Beek (2019), Karim El Ahmadi (2019), Bilal Basaçikoglu (2020) en Rick Karsdorp (2021) de vijfde speler die dit kalenderjaar tussentijds zijn contract verlengt. Sinds zijn debuut in april 2012 speelde de drievoudig Oranje-international 106 wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij goed was voor één doelpunt. Dit seizoen kwam hij in alle competities 29 keer in actie voor Feyenoord.

"Terence is inmiddels al een aantal seizoenen een belangrijke speler, ook omdat hij als centrale verdediger én linksback uit de voeten kan. Ik ben er nog altijd van overtuigd dat hij in de toekomst een vergelijkbare stap kan maken als andere spelers die via onze jeugdopleiding in het eerste elftal zijn doorgebroken, zoals Stefan de Vrij, Bruno Martins Indi en Jordy Clasie. Zelf ziet Terence ook perspectief om bij Feyenoord op de ingeslagen weg door te gaan", aldus technisch directeur Martin van Geel.