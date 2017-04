‘Het hardste schot van Ajax heeft De Ligt, laat hem het eens doen’

Hakim Ziyech was bij Ajax in 28 competitiewedstrijden goed voor zeven doelpunten en fungeerde bovendien al elf keer als aangever. Ondanks deze meer dan behoorlijke cijfers, laat columnist Henk Spaan zich woensdag kritisch uit over Ziyech, en dan met name over de rol die hij vervult bij de standaardsituaties van de Amsterdammers.

"Ik heb één vraag: waarom de vrije trappen?", schrijft Spaan in Het Parool. "Zodra Ziyech zich achter de bal posteert en hij zet die licht aanstellerige stappen terug, zeg ik tegen mijn vrouw: 'Hij gaat weer een Gudelj doen'. Mijn vraag luidt dus of Ziyech een verbod kan krijgen op het nemen van vrije trappen. Lasse Schöne doet dat beter. Het hardste schot van het elftal heeft trouwens Matthijs de Ligt. Laat hem het eens doen. En van rechts: Nick Viergever."

Spaan is wel van mening dat de technicus zich goed heeft ontwikkeld sinds zijn komst van FC Twente afgelopen zomer. "Ziyech hipt niet meer als een halfdood vogeltje over het veld. Hij doet zijn best. Voor tackelen is hij niet in de wieg gelegd, dus een bal veroveren als N'Golo Kanté zit er niet in. Hoeft ook niet. Steekpasses geven op Amin Younes en Kasper Dolberg is genoeg."