‘Vraagtekens bij het beleid van de KNVB is nu een uitroepteken geworden’

Pierre van Hooijdonk kan begrip opbrengen voor de keuze van Henk ten Cate om te bedanken voor het bondscoachschap van het Nederlands elftal. Ten Cate stond hoog op het verlanglijstje van de KNVB, maar hield de eer na een telefoongesprek met technisch directeur Hans van Breukelen uiteindelijk aan zichzelf. De huidige trainer van Al-Jazira zou zich onvoldoende gesteund voelen door de KNVB.

"Ik was verrast toen ik de krant las, maar begrijp Henk ten Cate ook. Het is wel een beetje typerend wat er nu plaatsvindt", vertelt Van Hooijdonk in gesprek met de NOS. De oud-voetballer laakt de handelswijze van de voetbalbond. "Je hebt al een paar keer vraagtekens bij het beleid van de KNVB kunnen zetten, maar nu is dat een uitroepteken geworden."

De KNVB sprak ook met Dick Advocaat. Laatstgenoemde was vorig jaar als asssitent-trainer al verbonden aan Oranje, maar koos na een periode van slechts drie maanden voor een avontuur bij Fenerbahçe. "Voor mij is Advocaat geen optie", geeft Van Hooijdonk aan. "Als KNVB zou ik toch wat rancune hebben nadat hij het zinkende schip heeft verlaten. Op het moment dat hij naar Fenerbahçe ging, was het net even rustig. Advocaat is er mede voor verantwoordelijk dat het zo'n puinhoop is geworden."