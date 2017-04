‘Ten Cate heeft gratis reclame gehad, zijn naam en imago zijn weer opgepoetst’

Henk ten Cate leek lange tijd de favoriet om de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden. De oefenmeester zou de functie toegezegd hebben gekregen door de KNVB, maar besloot uiteindelijk toch te bedanken voor het aanbod. Hij zou zich onvoldoende gesteund voelen door de KNVB, maar Co Adriaanse heeft zijn bedenkingen bij het handelen van Ten Cate.

"Maar hij krijgt toch het vertrouwen?", vraagt de oud-trainer zich hardop af in gesprek met de NOS. "De technisch directeur (Hans van Breukelen, red.) is toch in Dubai geweest, dan heb je toch honderd procent vertrouwen? We weten niet welke constructie Van Breukelen voor ogen had. Misschien wilde hij wel Dick Advocaat voor de komende wedstrijden en Ten Cate na het WK."

"Hij zit daar goed in Dubai, qua leven en zeker qua salaris. En hij kan kampioen worden. Hij heeft daar geen druk en de kranten kan hij niet lezen, dat is ook wel lekker", vervolgt Adriaanse zijn relaas over Ten Cate, die momenteel werkzaam is voor Al-Jazira. "En ja, als het bondscoachschap zijn droombaan was, dan had hij het moeten doen. Want bij elke benoeming is het zo dat een aantal mensen tegen je is, of je nou Advocaat of Louis van Gaal bent."

Adriaanse denkt niet dat Ten Cate wakker zal liggen van de situatie. "Hij heeft twee tot drie weken gratis reclame gehad. Zijn naam viel uit het niets en zijn naam en imago zijn weer opgepoetst. Want welke topclubs heeft Ten Cate de afgelopen jaren nou getraind? Zeg het maar..."