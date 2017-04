‘Ik ga nog liever dood dan dat ik voor Paris Saint-Germain ga voetballen’

André-Pierre Gignac speelt tegenwoordig in Mexico voor Tigres, maar maakte in Europa vooral naam bij Olympique Marseille. De 31-jarige Fransman zegt een forse aversie te koesteren jegens aartsrivaal Paris Saint-Germain, dat de laatste vier seizoenen beslag wist te leggen op de Franse landstitel.

"Ik haat Paris Saint-Germain. Ik ga nog liever dood dan dat ik daar ga voetballen", vertelt Gignac in een interview met het Mexicaanse Life and Style. De spits kwam in totaal vijf seizoenen uit voor Olympique Marseille, alvorens hij in de zomer van 2015 opteerde voor een transfer naar Mexico. "Zelfs als ze mij tien keer zoveel geld zouden aanbieden, zou ik niet voor PSG gaan spelen."

Gignac zag PSG onlangs in de Champions League een 4-0 voorsprong uit de heenwedstrijd verkwanselen tegen Barcelona, dat de return met 6-1 won. "Je hebt geen idee hoe hard ik heb geschreeuwd bij het zesde doelpunt van Barcelona. Ik schreeuwde, rende, deed van alles. Mijn vrouw werd er zelfs een beetje bang van."