AZ-krachtpatser ‘perfecte aanvulling’ op het Feyenoord-middenveld

Met oog op volgend seizoen adviseert Arnold Bruggink Feyenoord om aan te kloppen bij AZ voor Derrick Luckassen. Volgens de oud-voetballer is de verdediger annex verdedigende middenvelder de geschikte aankoop voor de Rotterdammers. Bruggink ziet in Luckassen de ideale aanvulling op het huidige middenveld van de Eredivisie-koploper.

“Een speler die prima bij dit Feyenoord zou passen, is in mijn ogen Derrick Luckassen van AZ”, schrijft Bruggink in zijn column voor Voetbal International. “Hij is multifunctioneel, kan centraal in de verdediging en als controlerende middenvelder uit de voeten.”

De 21-jarige Luckassen kwam dit seizoen al tot 29 competitiewedstrijden. “Luckassen heeft ontzettend veel snelheid, wordt voetballend steeds beter en brengt fysiek een enorme power. Met dat laatste aspect is hij ook een internationale speler. Omdat een trainer ook wat te kiezen moet hebben, zou hij voor een middenveld met El Ahmadi, Toornstra en Vilhena de perfecte aanvulling zijn.” Het contract van Luckassen in Alkmaar loopt door tot de zomer van 2018.