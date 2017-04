KNVB-soap duurt voort: ‘Ten Cate zocht assistent-bondscoach al uit’

Henk ten Cate heeft zich een halve dag bondscoach gevoeld van het Nederlands elftal. Technisch directeur Hans van Breukelen zegde hem volgens de NOS de functie toe. Maar een dag later zag alles er heel anders uit en trok Ten Cate de stekker eruit na een nieuw telefoongesprek met Van Breukelen.

Ten Cate werd maandagavond telefonisch door Van Breukelen op de hoogte gebracht met het nieuws dat hij de nieuwe bondscoach werd. De huidige trainer van Al-Jazira ging direct op zoek naar een assistent en nam contact op met Fred Rutten. Nog voordat Rutten antwoord kon geven, werd Ten Cate dinsdag wederom gebeld door Van Breukelen: de KNVB wilde toch meer bedenktijd. Daarop besloot Ten Cate te bedanken voor Oranje.

Het is onduidelijk waarom de KNVB meer bedenktijd wilde, of Van Breukelen is teruggefloten door de bond, of dat hij wellicht voor zijn beurt heeft gesproken. Diverse media meldden dinsdag dat Ten Cate en Advocaat de enige twee overgebleven kandidaten waren. Laatstgenoemde zou de lichte favoriet zijn, ondanks dat de spelersgroep het daar niet helemaal mee eens zou zijn. In gesprekken met Van Breukelen zouden Arjen Robben, Wesley Sneijder en Kevin Strootman hebben aangegeven niet te zitten wachten op Advocaat, nadat hij vorig jaar plots vertrok bij Oranje om voor Fenerbahçe te tekenen.