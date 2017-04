Assistent verlengt bij PSV: ‘Mooi om een steentje bij te dragen op dit niveau’

Ruud Brood is ook volgend seizoen assistent-trainer bij PSV, zo meldt de club op zijn website. De 54-jarige rechterhand van Phillip Cocu heeft zijn contract in Eindhoven met één seizoen verlengd. Brood gaat aan zijn derde seizoen bij PSV beginnen, nadat hij in 2015 overkwam van NEC.

Daarvoor werkte Brood bij Helmond Sport, Heracles Almelo, RKC Waalwijk en Roda JC Kerkrade. “Het is geweldig mooi om op dit niveau een steentje bij te kunnen dragen. Alle staat in het teken van presteren, elke dag weer. Dat past bij mij”, zegt Brood op de website van PSV.

De Eindhovense club is te spreken over het functioneren van Brood. “We zijn tevreden over de inbreng van Ruud in de technische staf. Ruud voelt zich bij ons thuis, de waardering is wederzijds. Een goede basis om samen verder te gaan”, stelt Marcel Brands, technisch manager van de Eindhovenaren.