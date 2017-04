KNVB overweegt Ajax-verzoek: ‘Op zich een prima suggestie’

De KNVB overweegt om competitiewedstrijden vanaf komend seizoen ook op maandagavond af te werken. Verschillende spelers van Ajax deden dit seizoen een oproep aan de bond, nadat zij veel wedstrijden in korte tijd achter elkaar moesten afwerken. Zo kwamen de Amsterdammers vorige week donderdag nog 120 minuten in actie in de kwartfinales van de Europa League tegen Schalke 04 in Gelsenkirchen, waarna op zondagmiddag de topper tegen PSV alweer op het programma stond.

In andere landen komt het voor dat wedstrijden worden verplaatst om ploegen die in Europees verband in actie komen meer rust te geven. “Op zich een prima suggestie, bij ons staat het sportieve belang altijd voorop”, laat KNVB-directeur Gijs de Jong weten aan Voetbal International. “Nu we het competitieformat tegen het licht houden, zal dit ook zeker worden besproken. Maar we moeten onze ogen er niet voor sluiten dat je zeker een topwedstrijd niet zomaar even verschuift.”

De Jong benadrukt dat er buiten de clubs ook nog meerdere partijen betrokken zijn bij het organiseren van wedstrijden. “De fans zijn er weken mee bezig, politie moet worden ingezet en FOX heeft zondag gigantische kijkcijfers gehaald. Maar de discussie gaat zeker plaatsvinden.”