Heerenveen ziet basiskracht vertrekken: ‘Hij wil naar het buitenland’

De wegen van Lucas Bijker en sc Heerenveen scheiden aan het einde van het seizoen, zo meldt de club op zijn website. Het contract van de verdediger loopt aan het einde van het seizoen af en hij heeft besloten een nieuwe aanbieding van de Friese club naast zich neer te leggen.

“We hebben de afgelopen periode goede gesprekken gevoerd met Lucas, maar er is uiteindelijk besloten om niet met elkaar door te gaan”, zegt technisch manager Gerry Hamstra op de website van de club. “Lucas heeft aangegeven graag nog een stap naar het buitenland te willen maken. Wij respecteren dat besluit en gunnen hem uiteraard een mooie vervolgstap in zijn carrière.”

Bijker maakte in de zomer van 2015 transfervrij de overstap van SC Cambuur naar sc Heerenveen. In bijna twee jaar speelde de verdediger 65 wedstrijden in het shirt van Heerenveen. Dit seizoen is Bijker een vaste waarde in het elftal van trainer Jurgen Streppel.