Groningen-aanvaller maakt indruk: ‘De bondscoach zei dat hij mij volgde’

Mimoun Mahi draait een uitstekend seizoen bij FC Groningen en heeft zich in de kijker gespeeld bij Hervé Renard, bondscoach van Marokko. De Nederlandse jeugdinternational kreeg een belletje van de keuzeheer en lijkt nu te moeten gaan kiezen tussen de nationale ploeg van Oranje en Marokko. “Wie het eerst kwam, daarvoor zou ik kiezen”, vertelt Mahi.

De in Den Haag geboren aanvaller kwam eerder uit voor Oranje Onder-21. "Marokko of Nederland, het maakt mij vrij weinig uit”, zegt hij in gesprek met het Dagblad van het Noorden. “Wie het eerst kwam, daarvoor zou ik kiezen. Als ik daadwerkelijk word uitgenodigd, ga ik met volle trots spelen voor Marokko. Voor het nationale elftal spelen is het mooiste dat er is."

Renard nam dus al telefonisch contact met hem op. "Het was een heel positief gesprek", aldus de 23-jarige Mahi. "De bondscoach zei dat hij mij volgde. Hij vindt mij een goede voetballer en vroeg of ik open stond voor een selectie voor Marokko. Hoogstwaarschijnlijk nodigt hij mij uit voor de interland tegen Nederland."