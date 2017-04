Nederlandse cultheld moet weg bij Nürnberg: ‘Moet ergens ander gaan kijken’

Het lijkt erop dat Dave Bulthuis komende zomer op zoek moet naar een nieuwe club. De verdediger is in het bezit van een aflopende verbintenis bij 1.FC Nürnberg en de club is niet van plan om hem een nieuwe aanbieding te doen. Daardoor is de verdediger hoogstwaarschijnlijk transfervrij komende zomer, zo meldt BILD.

“Zoals het er nu naar uitziet, is dit mijn laatste maand in Nürnberg. Ik heb geen nieuwe aanbieding ontvangen van de club. Je weet nooit wat er nog gaat gebeuren, maar ik moet ergens anders gaan kijken. De eerste contacten zijn al gelegd”, zegt Bulthuis tegenover de Duitse boulevardkrant.

In de zomer van 2014 maakte Bulthuis voor zo’n 600.000 euro de overstap van FC Utrecht naar 1.FC Nürnberg, waar hij uitgroeide tot cultheld. De verdediger speelde tot dusver 72 wedstrijden in het shirt van de middenmoter in de 2.Bundesliga. Ook dit seizoen was Bulthuis over het algemeen een vaste waarde in het elftal van Nürnberg.