Hiariej neemt risico met vertrek: ‘Ik heb altijd voor safe gekozen’

FC Groningen bracht woensdag naar buiten dat Tom Hiariej aan het einde van het seizoen zal vertrekken bij de club. De verdediger annex middenvelder is in het bezit van een aflopende verbintenis en heeft een nieuwe aanbieding van de Groningers naast zich neergelegd. Hiariej geeft toe dat hij risico neemt met zijn besluit om transfervrij te vertrekken bij FC Groningen.

“Ik was blij dat FC Groningen mij een aanbieding deed en mij de keuze gaf wat te doen. Als de aanbieding wat beter was geweest, had ik er misschien wat langer over nagedacht”, zegt Hiariej tegenover het Dagblad van het Noorden. “Ik heb nog helemaal niks. Het is een risico dat ik heb genomen. Ik heb altijd voor safe gekozen.”

“Soms moet je in je leven ook eens wat risico nemen, maar ik denk dat ik met bijna tweehonderd wedstrijden in de Eredivisie een redelijke cv heb om bij een andere club aan de slag te kunnen”, stelt de verdediger annex middenvelder, die achttien jaar bij FC Groningen speelde. In een eerder stadium lonkte een transfer naar Australië. “Ik kon toen naar Central Coast Mariners. FC Groningen wilde toen niet meewerken. Ja, daar was ik teleurgesteld over. Ik hoop dat er opnieuw interesse komt.”