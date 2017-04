‘De Europa League is heel belangrijk, het is ook een financiële opsteker’

AZ treedt zondag aan in de finale van de KNVB Beker en in de wedstrijd tegen Vitesse staat niet alleen de prijs zelf op het spel. Winst in de beker garandeert deelname aan de Europa League en dat zou voor beide ploegen een mooie opsteker zijn. Directeur voetbalzaken van de Alkmaarders Max Huiberts hoopt dat zijn ploeg volgend seizoen actief is in Europa.

“Dat vind ik zelf heel belangrijk, omdat die ervaring in Europa heel waardevol is voor de spelers. Bovendien is het ook een financiële opsteker en belangrijk voor het imago van de club. En we kunnen de fans hiermee iets extra’s bieden. Er staat heel wat op het spel dus.”, vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.

Huiberts is ondanks de mogelijke bekerwinst niet helemaal tevreden over het huidige seizoen, aangezien AZ een recordnederlaag leed bij Olympique Lyon (7-1) en ook in de Eredivise een aantal keer onnodig onderuit ging. Dat betekent echter niet dat hij in de zomer blind de portemonnee gaat trekken voor nieuwe aanwinsten: “Wij blijven onze eigen weg volgen en zullen zeker geen gekke dingen doen. In de vijver waar AZ in vist, zitten nog steeds heel goede spelers voor ons.”