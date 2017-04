Ibrahimovic onder het mes: ‘Ik denk niet dat dit het einde van zijn carrière is’

In de wedstrijd tegen Anderlecht (2-1 overwinning na verlenging) liep Zlatan Ibrahimovic een zware knieblessure op. José Mourinho vertelde dinsdag dat de spits van Manchester United in de Verenigde Staten geopereerd wordt aan de knie. Toch betekent het kwetsuur volgens orthopedisch chirurg Rien Heijboer niet het einde van de carrière van Ibrahimovic.

“Het nadeel van zijn leeftijd is niet zo groot. Er is wat dat betreft geen verschil met een twintigjarige”, zegt Heijboer in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Ik heb hem neer zien komen met een overstrekte knie. Als zijn kruisband kapot is, draait het uit op een operatie. Dat kost een maand of acht, maar hij kan daarna terugkomen op zijn oude niveau.

Er is volgens Heijboer ook een erger scenario denkbaar. “Is zijn meniscus kapot en is er ook kraakbeenschade, dan wordt het een moeilijk verhaal”, aldus de orthopedisch chirurg. “Het is een sterke jongen, ook mentaal. En Zlatan is natuurlijk een speciale. Ik denk niet dat dit het einde van zijn carrière is.”