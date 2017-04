Groenendijk wekt interesse: ‘Het is leuker om voor Europees voetbal te spelen’

In februari werd Alfons Groenendijk bij ADO Den Haag aangesteld als opvolger van de ontslagen Zeljko Petrovic. Op dat moment stond de club uit de Hofstad er niet al te best voor op de ranglijst. Desondanks is Groenendijk erin geslaagd om ADO Den Haag te behouden voor de Eredivisie.

Dat heeft interesse getrokken van andere clubs. “Ik merk dat er wat belangstelling voor me is. Wie mij hebben gebeld? Dat maakt toch allemaal niet uit. Dat hoeft ook niet per se uit Nederland te zijn”, zegt Groenendijk in het programma Langs de Lijn En Omstreken van de NOS. “Ik heb nu drie clubs in de Eredivisie gehouden (Willem II, Excelsior en ADO, red.). Dan kun je spreken van geluk, maar het is wel drie keer."

“Ik ben pas zes jaar hoofdtrainer en dan lees ik: Hij heeft nog nooit een prijs gewonnen. Nee, die win je ook niet bij dat soort clubs”, gaat de oefenmeester verder, die bij ADO Den Haag nog een optie voor twee jaar heeft. “Het is leuker om voor Europees voetbal te spelen dan tegen degradatie te moeten vechten. Dan moet je dus kijken: wat wil ADO? Willen zij stappen maken of weer hetzelfde als dit seizoen meemaken? Ik heb mensen in tranen gezien die mij destijds nog hebben zien voetballen. Dat maakt dit wel een mooi verhaal.”