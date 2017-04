‘Dan lees ik dat ik Feyenoord 16 miljoen euro kan kosten, doe normaal’

Feyenoord speelt over anderhalve week tegen Excelsior in wat de kampioenswedstrijd kan worden voor de Rotterdammers. De koploper van de Eredivisie treft in de verhuurde Warner Hahn een oude bekende en de discussie of hij wel of niet moet gaan keepen tegen zijn eigenlijke werkgever speelt al een aantal dagen. De doelman zelf heeft er eigenlijk al wel weer genoeg van.

“Dan lees ik dat ik Feyenoord zestien miljoen euro zou kunnen kosten als ik een bal uit de kruising sla... Doe even normaal. Ze hebben toch ook verloren bij Sparta Rotterdam en Go Ahead Eagles en gelijkgespeeld bij PEC Zwolle. Ze moeten blij zijn als ik een goede wedstrijd keep, dan hebben ze er volgend jaar nog een goede doelman bij”, begint hij tegenover het Algemeen Dagblad.

Hahn vindt het vervelend dat zijn professionaliteit in twijfel wordt getrokken en noemt het raar als mensen verwachten dat hij niet gewoon zijn best gaat doen. Toch is de situatie voor hem niet geheel onbekend: “In mijn jaar bij PEC Zwolle moest ik ook tegen Feyenoord spelen. Toen ging het in de laatste wedstrijd om wel of geen Europees voetbal. Ik heb toen gewoon gespeeld, zonder problemen. We wonnen. Niemand die na afloop klaagde. Dat lijkt me ook heel normaal.”