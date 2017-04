‘Hopen dat Ajax nog wat laat liggen, het gevoel zal heel slecht zijn’

De kans dat PSV, met nog twee wedstrijden te gaan en drie punten minder dan Ajax, nog tweede wordt en zo deelname aan de voorrondes van de Champions League afdwingt lijkt klein. Desondanks hoopt André Ooijer dat de Eindhovenaren, die vorig weekend een einde maakten aan de titeldromen van de rivaal uit Amsterdam, toch nog voor een verrassing kunnen zorgen.

“Ajax zal natuurlijk een heel slecht gevoel hebben, want het kampioenschap is uit zicht. De tweede plek is voor PSV theoretisch haalbaar, je moet nooit opgeven tot het laatste fluitsignaal. Je moet nog twee wedstrijden en hopen dat Ajax nog wat laat liggen”, laat de oud-verdediger, die zijn loopbaan afsloot bij Ajax, weten aan PSV TV.

Ooijer was niet echt onder de indruk van het spel dat beide ploegen in de topper op zondag op de mat legden. Hij vond dat beide teams er niet in slaagden om sprankelend spel te laten zien: “Ik denk dat PSV de terechte winnaar was, het is jammer dat ze niet naar 2-0 of 3-0 zijn gelopen. PSV had niet zozeer directe doelkansen, maar je had het op het middenveld beter uit kunnen spelen, zodat je alleen op de keeper af kon lopen.”