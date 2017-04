‘Xavi is mijn vijand, misschien werkt hij wel voor Manchester City’

Xavi merkte dinsdag op dat hij een transfer van Dele Alli naar Manchester City niet uitsluit en dat nieuws is niet helemaal goed gevallen bij Tottenham Hotspur, de huidige werkgever van het Engelse toptalent. Mauricio Pochettino liet in niet mis te verstane bewoordingen weten dat hij niet gediend is van de opmerkingen van de Barcelona-icoon.

“Xavi is mijn vijand en hij probeert onze focus om te winnen te vernietingen. Misschien werkt hij voor Manchester City en wil hij Josep Guardiola helpen. Hij haat mij omdat hij bij Barcelona speelde en nog steeds een fan is”, laat de Argentijn, die in het verleden voor Espanyol speelde, optekenen door de Daily Mail. “Ik ken hem goed en ben hem vaak tegen gekomen toen ik nog speelde en als manager.”

“Het goede is dat we een plan hebben om beter te worden en dat zullen we openbaren als dit seizoen voorbij is. Mijn relatie met voorzitter Daniel Levy is goed en we zullen de spelers die we willen behouden, ook behouden”, gaat Pochettino verder. “Hij heeft mij verteld dat we het geld niet nodig hebben. We zullen de beslissingen nemen die het best zijn voor de club. Clubs met veel potentie houden onze spelers in de gaten omdat wij goed bezig zijn.”