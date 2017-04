Onzorgvuldig Atlético Madrid krijgt in slotfase deksel op de neus

Atlético Madrid heeft zichzelf dinsdagavond een slechte beurt bewezen. De mannen van Diego Simeone kregen tegen Villarreal vooral in de eerste helft een aantal flinke mogelijkheden, maar lieten na te scoren. Roberto Soriano was in de slotfase wel scherp en zorgde ervoor dat El Submarino Amarillo met een 0-1 overwinning uit Madrid vertrok. Los Colchoneros geven zodoende Sevilla, dat donderdag nog tegen Celta de Vigo speelt, de kans om in punten weer langszij te komen.

Atlético was in de eerste helft van het treffen in het Vicente Calderón heer en meester en het aantal reddingen dat Jan Oblak en Andrés Fernández voor de rust moesten maken was veelzeggend: nul om zes. Ángel Correa stelde de doelman van de bezoekers na zo’n tien minuten spelen voor het eerst op de proef en de goalie kreeg daarna nauwelijks rust. Saúl Ñíguez testte de keeper met een harde kopbal, terwijl ook Antoine Griezmann en Nicolás Gaitán nog voor de thee op de doelman stuitten.

Na de onderbreking was Atlético wat minder dwingend dan voor rust, al kregen Gaitán en invaller Fernando Torres alsnog aardige mogelijkheden om de score te openen. Een uitbraak via Cédric Bakambu zo’n tien minuten voor tijd gold echter als een flinke waarschuwing en de Fransman was een paar minuten later ook betrokken bij de enige goal van de wedstrijd. Bakambu kreeg van Filipe Luís de ruimte om de bal voor het doel te gooien, waarna Soriano het leer achter Oblak werkte.