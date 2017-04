‘We hoeven het er niet over te hebben of Cruijff dit verdiend heeft’

Bij Ajax heeft men verheugd gereageerd op het nieuws dat de Amsterdam ArenA omgedoopt zal worden naar de Johan Cruijff ArenA. De club maakt dinsdagavond in een officiële verklaring bekend dat het een intentieovereenkomst heeft gesloten met het bestuur van het stadion en de gemeente Amsterdam teneinde de naamswijziging te realiseren.

"Ik kijk ernaar uit er te gaan voetballen. Ik vind het geweldig", reageert middenvelder Abdelhak Nouri tegenover FOX Sports. "Van mij mocht het zelfs eerder gebeuren, maar zulke dingen gaan niet zo gemakkelijk. Het was even wachten, maar het is nu eindelijk gebeurd. Het is gewoon mooi en laten we zo snel mogelijk in de Johan Cruijff ArenA gaan spelen. Als je aan Ajax denkt, dan denk je aan Cruijff", glundert het jeugdexponent van de hoofdstedelingen.

Donny van de Beek sluit zich aan bij de woorden van zijn teamgenoot. "Iedereen heeft hier heel lang op gewacht. Het heeft een tijdje geduurd, maar uiteindelijk wist iedereen wel dat het vroeg of laat toch een keer moest gebeuren. We hoeven het er denk ik niet eens over te hebben of hij het wel of niet verdiend heeft. Ik denk dat iedereen wel weet dat hij het echt verdiend heeft", aldus Van de Beek. "De Johan Cruijff ArenA is toch een stuk mooier dan als je gewoon de ArenA hebt. Ik denk dat alle Ajax-supporters en alle andere mensen heel blij zijn."