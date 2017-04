Jong FC Utrecht maakt er vijf tegen kansloos FC Den Bosch

Jong FC Utrecht heeft dinsdagavond in stijl afscheid genomen van het thuispubliek. De beloften van de Domstedelingen waren met overtuigende cijfers te sterk voor het vier plaatsen hoger genoteerde FC Den Bosch, dat met 5-0 weer teruggestuurd werd naar Brabant. Hamza Boukhari was met twee treffers de grote man aan de kant van de thuisploeg, terwijl ook Edson Braafheid het net vond.

De openingstreffer liet in de Galgenwaard niet lang op zich wachten. Darren Rosheuvel mocht al na acht minuten aanleggen en schoot de openingstreffer op heerlijke wijze in de kruising. Waar Kees Heemskerk bij die eerste goal kansloos was, daar mocht hij zichzelf de 2-0 wel aanrekenen: de doelman van de bezoekers grabbelde bij een schot van afstand, waarna Boukhari er als de kippen bij was om binnen te tikken.

Dit dramatische begin van de Bosschenaren bleek een opmaat naar nog meer tegentreffers. Boukhari knalde vlak voor rust zijn tweede van de avond binnen en ook na de onderbreking moest Heemskerk de bal nog twee keer uit zijn doel vissen. Mitchell van Rooijen zette de teller vijf minuten na de thee op 4-0 en gooide zo de wedstrijd definitief in het slot. Met nog twintig minuten te gaan kreeg ook Braafheid zijn momentje: Den Bosch kreeg de bal niet weg na een corner, waarna de WK-finalist van 2010 met zijn eerste goal voor Jong FC Utrecht de eindstand op het scorebord zette.