Berghuis ziet toekomst bij Feyenoord: ‘Hoop dat de clubs eruit komen’

Steven Berghuis hoopt ook volgend seizoen de clubkleuren van Feyenoord te verdedigen. De 25-jarige aanvaller wordt dit seizoen door de koploper gehuurd van Watford en zegt aankomende zomer graag de definitieve overstap naar Rotterdam te maken.

"Ik wil heel graag volgend seizoen blijven. Ik hoop dat de clubs eruit kunnen komen", laat Berghuis dinsdag in een korte reactie weten aan Voetbal International. Het contract van Berghuis loopt na dit seizoen nog twee jaar door bij Watford, dat hem in de zomer van 2015 voor circa 6,5 miljoen euro wegplukte bij AZ.

De zevenvoudig Oranje-international kwam in zijn debuutjaar op Vicarage Road tot elf officiële wedstrijden, waarvan slechts één als basisspeler. Berghuis besloot zich vervolgens te laten verhuren aan Feyenoord en is deze voetbaljaargang een gewaardeerde kracht in de succesformatie van Giovanni van Bronckhorst. In 35 duels in alle competities was hij reeds goed voor 8 doelpunten.