Paris Saint-Germain breekt contract ‘El Matador’ open tot medio 2020

De toekomst van Edinson Cavani lijkt bij Paris Saint-Germain te liggen. De Franse topclub maakt dinsdagavond via de officiële kanalen bekend het contract van de Uruguayaanse aanvaller opengebroken en verlengd te hebben tot medio 2020. Zijn oude verbintenis liep na dit seizoen nog één jaar door.

De dertigjarige Cavani is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van PSG, dat hem in de zomer van 2013 voor 63 miljoen euro wegplukte bij Napoli. In 192 officiële wedstrijden voor Les Parisiens was hij goed voor 125 doelpunten. Daarmee heeft de spits het clubrecord van Zlatan Ibrahimovic (156 goals) in zicht. Dit seizoen maakt hij in 44 duels al 44 treffers.

"Ik ben erg verheugd met het verlengen van mijn contract", vertelt Cavani op het digitale thuis van PSG. "Ik heb altijd de intentie gehad om voor PSG te blijven spelen en de club te helpen om een van de grootsten ter wereld te worden. Ik ben ervan overtuigd dat de club over de potentie beschikt om dit doel te verwezenlijken. Samen zullen we de komende jaren steeds ambitieuzer zijn", besluit El Matador.

OFFICIEEL! Edinson Cavani heeft zijn contract bij Paris Saint-Germain opengebroken! De Uruguayaan zette dinsdagavond zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis die loopt tot 2020. #psg #cavani #elmatador #ligue1 Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 25 Apr 2017 om 11:33 PDT