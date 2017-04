‘Spelers van Real proberen Messi tijdens elke Clásico te blesseren'

Bij Sergio Ramos sloegen zondag in het competitieduel van Real Madrid met aartsrivaal Barcelona de stoppen volledig door. De centrale verdediger beging in de slotfase van de met 2-3 verloren Clásico een grove charge op Lionel Messi en kon onmiddellijk inrukken met een rode kaart. Fabio Capello had de overtreding zien aankomen.

"Tijdens elke El Clásico in het Santiago Bernabéu proberen de spelers van Madrid Messi te blesseren. Deze overtreding was duidelijk rood", vertelt de voormalig trainer van Real Madrid in gesprek met FOX Sports Italy. "Kijk gewoon eens naar die tackle. Het is crimineel, de speler wordt terecht van het veld gestuurd."

Messi tekende in de slotfase voor de 2-3 en wist de tweestrijd met Cristiano Ronaldo zo hoogstpersoonlijk in zijn voordeel te beslissen. "Messi is een genie en Ronaldo is een geweldige speler. Het is fantastisch om te zien waartoe de Argentijn in staat is. Hij nam het hele team op sleeptouw, omdat hij geniaal is", vervolgt Capello. "Ronaldo is topscorer en heel goed in de lucht, maar we zagen aan de andere kant een genie aan het werk die zijn team de zege bezorgde. Ik zag Messi dingen doen die ik nog nooit heb gezien."