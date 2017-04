Amsterdam ArenA wordt omgedoopt in Johan Cruijff ArenA

Na maanden van geruchten is dinsdag de kogel dan eindelijk door de kerk: Ajax maakt in een officiële verklaring bekend dat het een intentieovereenkomst heeft gesloten met het bestuur van het stadion en de gemeente Amsterdam om de Amsterdam ArenA om te dopen naar de Johan Cruijff ArenA.

Al vrij snel na het overlijden van de clubicoon op 24 maart 2016 gingen er stemmen op om het stadion te vernoemen naar Cruijff. Het onderwerp kwam daarna regelmatig terug in de media en onlangs doken er berichten op dat het proces in een stroomversnelling was geraakt. Dinsdag, de dag dat Cruijff zeventig jaar zou zijn geworden, komt Ajax dus met de verklaring waarin gesteld wordt dat alle betrokken partijen binnen zes maanden een definitief contract voor zullen leggen aan de gemeenteraad en de directies en raden van commissarissen van het stadion en Ajax zelf.

De Johan Cruijff ArenA wordt zo na het Estadi Johan Cruijff in Barcelona het tweede voetbalstadion dat de naam draagt van de overleden voetballer. De Catalaanse club maakte eerder dit jaar al bekend het tweede stadion van de club naar Cruijff te vernoemen. De gemeente Amsterdam heeft overigens ook het voornemen uitgesproken om een straat, plein, brug of anderszins in de stad naar Cruijff te vernoemen.