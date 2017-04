‘Zijn visie is het Ajax-spel en daar moeten we met Oranje naar toe’

De KNVB hoopt spoedig een nieuwe bondscoach te presenteren. Dick Advocaat lijkt de favoriet om de vorige maand ontslagen Danny Blind op te volgen, maar ook de naam van Henk ten Cate zoemt rond in Zeist. De voorkeur van Aad de Mos gaat met het oog op kwalificatie voor het WK in 2018 uit naar Advocaat.

Oranje staat na vijf wedstrijden op een vierde plaats in zijn kwalificatiegroep en zal in het slot van de cyclus alle zeilen moeten bijzetten om zich te plaatsen voor de eindronde in Rusland. "Als je voor de korte termijn gaat, is Dick een tactisch goede trainer", vertelt De Mos aan de NOS over de huidige coach van Fenerbahçe. "Voor de lange termijn zijn er betere kandidaten... Maar je wilt nog iets maken van deze WK-kwalificatiereeks en dan zou ik zeker aan Advocaat kunnen denken."

De Mos denkt voor de lange termijn aan Ten Cate, momenteel trainer bij Al-Jazira. "Omdat we in de toekomst een hele grote, jonge kern van Ajax-spelers in Oranje zullen krijgen", legt de oud-trainer uit. "Zijn visie is ook op het Ajax-spel afgestemd en daar moeten we ook naar toe. Dat is het handelsmerk van het Nederlandse voetbal. Dus wat mij betreft neem je Advocaat als je op de korte termijn nog iets wilt bereiken, maar op de lange termijn is Ten Cate de ideale kandidaat."