‘Ik hoorde dat ze het vanavond omdopen naar Johan Cruijff ArenA’

Johan Cruijff zou dinsdag zeventig jaar oud zijn geworden en voor veel mensen is dat het perfecte moment om bekend te maken dat de Amsterdam ArenA vernoemd wordt naar het overleden Ajax-icoon. Vooralsnog blijft het echter bij geruchten, al meent sportmarketingexpert Frank van den Wall Bake meer gehoord te hebben.

“Ik heb geruchten gehoord dat de neuzen nu dezelfde kant op staan en dat ze vanavond bekend gaan maken dat ze de Amsterdam ArenA gaan omdopen naar de Johan Cruijff ArenA”, laat hij weten aan NH. Hij weet echter ook dat de verschillende belangen die rond het stadion spelen nog wel eens voor problemen zouden kunnen zorgen: “Er zijn situaties denkbaar dat de ArenA zelf op zoek gaat naar een naamskoppeling met een commercieel bedrijf. Dat levert per jaar miljoenen op.”

Van den Wall Bake zelf twijfelt er echter niet aan of het een goed idee is om het stadion naar Cruijff te vernoemen: “Die commerciële mogelijkheden moet je over boord zetten om de legende Johan Cruijff te eren.”