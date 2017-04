Groningen ziet verdediger na achttien jaar vertrekken: ‘Dat respecteren we’

De wegen van Tom Hiariej en FC Groningen zullen komende zomer na achttien jaar gaan scheiden, zo meldt de club op zijn website. De 28-jarige verdediger annex middenvelder is in het bezit van een aflopend contract en heeft een nieuwe aanbieding van de club naast zich neergelegd. Daardoor is Hiariej na dit seizoen transfervrij op te halen.

Hiariej speelt sinds 1999 bij FC Groningen, toen hij in de jeugdopleiding van de club terechtkwam. In het bekerduel tegen IJsselmeervogels op 26 september 2007 maakte de verdediger annex middenvelder zijn debuut in het eerste elftal van de Groningers. In tien jaar kwam Hiariej tot 194 wedstrijden in het shirt van FC Groningen, waarmee hij in 2015 de KNVB beker won. De laatste tijd is hij ook weer vaste waarde in het elftal van trainer Ernest Faber.

“Wij hebben hem onlangs een aanbieding gedaan om zijn aflopende contract bij FC Groningen te verlengen. Tom heeft hierover nagedacht en ons uiteindelijk laten weten niet in te gaan op de aanbieding, die wij hem hebben gedaan. Dat respecteren wij uiteraard. Wij hebben daarop besloten niet verder met elkaar in gesprek te gaan en dat onze wegen zich na dit seizoen zullen gaan scheiden”, zegt algemeen directeur Hans Nijland op de website van FC Groningen.