Besluit over Johan Cruijff Stadion blijft uit: ‘Dit was het perfecte moment’

Er is nog altijd geen beslissing genomen over de naamswijziging van de Amsterdam ArenA, het stadion van Ajax dat volgens velen de naam van Johan Cruijff zou moeten dragen. Frits Barend baalt dat er nog altijd geen witte rook is en hij vreest dat het ook nog wel even gaat duren voordat er een besluit wordt genomen.

De Johan Cruijff Foundation maakte een week geleden nog bekend dat er op dinsdag 25 april, de dag waarop Cruijff zeventig jaar zou zijn geworden, een grote onthulling gedaan zou worden. In gesprek met Radio 2 laat Barend weten dat het waarschijnlijk niet om de naamswijziging van de ArenA gaat, maar om een nieuwe ambassadeur van de Johan Cruijff Foundation. De gesprekken over het Johan Cruijff Stadion worden intussen wel gevoerd. "Er is hoop dat er vanavond nog witte rook komt, maar ik vrees dat het niet gaat gebeuren."

Barend is zeer teleurgesteld dat een besluit lang op zich laat wachten. "Dit was wel het perfecte moment geweest", laat Barend weten. "Als het vandaag niet gebeurt, dan gebeurt het nooit. Als ze echt kloten hadden gehad, dan hadden ze dat al op zijn sterfdag gedaan."