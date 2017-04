‘Als ik Kuyt was, hield ik die schaal omhoog om daarna te zeggen: ‘Ik ga’’

Het contract van Dirk Kuyt bij Feyenoord loopt momenteel af en het is nog onduidelijk of de 36-jarige aanvoerder er nog een jaartje aan vastplakt. Volgens Arnold Bruggink zou een landstitel met de Rotterdammers een prachtig einde betekenen voor de imposante carrière van de Katwijker.

“Als ik Kuyt was, hield ik volgende week op de Coolsingel trots die schaal omhoog om daarna te zeggen: Bedankt voor de mooie jaren, het was me een eer, maar ik ga. Hij heeft dit seizoen veel gespeeld, veel gescoord en is daarmee belangrijk geweest, maar beter wordt het voor hem echt niet meer”, schrijft de analist in zijn column in Voetbal International.

“Bovendien: Dirk is 36 jaar, waarom zou hij nog doorgaan? Voor een wedstrijdje tegen BATE Borisov in de Champions League? Voor het risico dat hij vaker op de tribune belandt en dat zijn inbreng van dit seizoen steeds meer wordt vergeten? Hij is nu twee jaar geleden bij Feyenoord teruggekomen als de verloren zoon”, stelt Bruggink. “In zijn eerste jaar won Dirk de beker en in zijn tweede de titel. Dat lijkt mij een prachtig einde van een waanzinnig mooie carrière.”