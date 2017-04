Arsenal-doelwit: ‘Ik vind niet dat ik honderd miljoen waard ben’

Andrea Belotti staat onder contract bij Torino, de club die een afkoopsom van liefst honderd miljoen euro in zijn verbintenis liet opnemen. De 23-jarige spits is zelf van mening dat hij dat geld niet waard is. Volgens Belotti vraagt zijn werkgever een te hoog bedrag voor hem.

Eerder dit seizoen werd Belotti nog in verband gebracht met een transfer naar Arsenal. Naar verluidt brachten de Engelsen een bod uit op de spits, welke geweigerd werd door Torino. De club houdt vast aan de vraagprijs van honderd miljoen euro, zoals opgenomen in het contract. “Ik vind niet dat ik zo veel geld waard ben”, zegt Belotti in gesprek met Tiki Taka. “De bedragen in de voetbalwereld zijn dramatisch gestegen. De waarde van voetballers is door het dak gegaan.”

Belotti hoopt het seizoen af te sluiten als topscorer van de Serie A. Hij voert momenteel samen met Edin Dzeko de lijst aan met 25 doelpunten, maar voelt de hete adem van Mauro Icardi en Gonzalo Higuaín (beiden 24) in de nek. “Het is een pittige strijd met Dzeko en Icardo, spelers die in staat zijn om twee of drie doelpunten te maken per wedstrijd.”