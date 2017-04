Van der Velden stelt pensioen uit en gaat exotisch avontuur aan

Nick van der Velden lijkt zijn loopbaan af te sluiten in Indonesië. De aanvallende middenvelder heeft op 35-jarige leeftijd namelijk een contract voor één seizoen ondertekend bij Bali United FC, zo heeft zaakwaarnemer Serkan Kulup van SK-Fortitude Sportsmanagement laten weten aan Voetbalzone.

Van der Velden is na aanvaller Sylvano Comvalius de tweede Nederlander in de selectie van de Serdadu Tridatu, terwijl ook Irfan Bachdim er op de loonlijst staat. De Amsterdammer speelde voor onder meer Ajax en FC Utrecht en komt uit voor de nationale ploeg van Indonesië. Net als Bachdim heeft Van der Velden een verleden bij de jeugdopleiding van Ajax, maar de linkspoot brak daar evenmin door.

Van der Velden kwam later uit voor RKC Waalwijk, FC Dordrecht, AZ, NEC, FC Groningen, Willem II en Dundee United FC en hij maakte in maart jongstleden bekend na dit seizoen een punt te zetten achter zijn carrière. Daar is hij nu dus op teruggekomen. In de Eredivisie kwam Van der Velden overigens tot 169 wedstrijden en daarin scoorde hij achttien keer