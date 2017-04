Van Nistelrooij aan de slag bij eerste elftal PSV: ‘Een rol die bij me past’

Ruud van Nistelrooij gaat vanaf volgend seizoen ook één dag in de week bij de A-selectie van PSV aan de slag, zo meldt de club op zijn website. De oud-spits heeft er bewust voor gekozen om nog geen eigen team onder zijn hoede te nemen, maar zijn takenpakket als individueel trainer wordt wel uitgebreid.

Naast zijn werk bij de A-selectie gaat Van Nistelrooij volgend seizoen ook aan de slag met de aanvallers van de Onder-17, Onder-19 en Jong PSV. “Een mooie uitbreiding van mijn takenpakket. Ik denk dat deze rol momenteel het beste bij mij past en ik verwacht dat ik op mijn manier van toegevoegde waarde kan zijn”, zegt de oud-spits van onder meer PSV en Manchester United op de website van de Eindhovenaren.

Ook technisch directeur Marcel Brands is blij met de nieuwe rol van Van Nistelrooij. “Jongens met een achtergrond zoals die van Ruud koesteren we bij PSV enorm. We geven hen graag de ruimte om zich te ontplooien als trainer. Ruud voelt zich prima in zijn huidige functie, die hij naar volledige tevredenheid invult. We zijn daarom blij dat Ruud bij ons blijft en dat hij ook één dag per week bij de A-selectie komt assisteren”, aldus Brands.