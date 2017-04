Frank de Boer acht ex-Ajacied klaar voor Barcelona: ‘Hij heeft alles’

Christian Eriksen is volgens Frank de Boer klaar voor de stap naar de absolute wereldtop. De ex-trainer van Ajax werkte in Amsterdam samen met de Deen, die nu furore maakt bij Tottenham Hotspur. De Boer is van mening dat de aanvallende middenvelder zich voldoende heeft ontwikkeld om een transfer naar Barcelona af te dwingen.

De 25-jarige Eriksen is bezig aan zijn vierde seizoen in de Premier League. "Ik denk dat hij een fantastische carrière aan het maken is", zei De Boer bij het programma Rondo van Ziggo Sport. "Eerst bij Ajax, daarna bij Tottenham op het allerhoogste niveau. Ik denk dat hij nu klaar is voor een stap hogerop. Tottenham is natuurlijk ook een fantastische club, maar hij heeft alles wat een Barcelona-speler nodig heeft."

Diverse media linken Eriksen aan Barcelona. "Christian heeft overzicht, werkethos... Links, rechts, assists, hij kan scoren. Hij is vrij compleet", aldus de clubloze trainer. "Een echte balafpakker is hij niet, dat is misschien het enige. Maar ja, daar moeten andere mensen voor zorgen."