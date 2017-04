De Boer: ‘Van Breukelen moet ballen tonen en zeggen waar hij voor staat’

Ronald de Boer vindt dat Hans van Breukelen, technisch directeur van de KNVB, zich niet goed profileert in de zoektocht naar een nieuwe bondscoach. De oud-international is van mening dat de benoemer van de opvolger van Danny Blind zich nadrukkelijker had moeten laten zien in de media.