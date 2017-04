‘Anders wordt Chelsea, Tottenham, Liverpool of Arsenal nooit kampioen’

Chelsea stevent momenteel op het kampioenschap in de Premier League af. De ploeg van manager Antonio Conte verdedigt in de resterende zes wedstrijden een voorsprong van vier punten op naaste belager Tottenham Hotspur. Volgens de Italiaan betekenen forse investeringen tijdens de transferperiode niet meteen dat je als club meedoet om de titel.

“Het is erg belangrijk om te beseffen dat het niet altijd gaat om wie het meeste geld uitgeeft, maar om wie wint. Anders wordt Chelsea, Tottenham Hotspur, Liverpool of Arsenal nooit kampioen. Je kan ieder seizoen zien dat de clubs uit Manchester veel geld investeren. Iedere manager moet doen wat hij goed acht voor de club. Ik wil me niet bemoeien met de situatie bij een andere club”, zegt Conte op een persconferentie.

“Iedere club bepaalt zijn eigen strategie”, vervolgt de Italiaanse manager. “Maar als je het mij vraagt. Het is niet de eerste keer dat Manchester United en Manchester City veel geld uitgeven. Dat is normaal, ze proberen hun team van vers bloed te voorzien. Als ze denken dat ze daarmee de titel kunnen winnen, is dat hun goed recht. Ik denk dat iedere club zijn prioriteiten moet hebben. Je zou al een heel goed team kunnen hebben, maar dat je nog één of twee spelers nodig hebt. Dan hoef je geen groot bedrag uit te geven, je moet de balans zien te vinden.”

“Voor ons is het belangrijk, ik herhaal, dat we iets opbouwen voor de toekomst. We moeten een sterke fundering bouwen en langzaam blijven bouwen totdat we een echte kracht zijn.”