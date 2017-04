Dolberg getipt bij Bayern: ‘Je kunt hem vergelijken met Lewandowski’

Kasper Dolberg is bezig aan zijn eerste seizoen in de hoofdmacht bij Ajax en maakt veel indruk. De Deenste spits mocht zelfs al debuteren in de nationale ploeg en wordt gevolgd door veel clubs uit het buitenland. Huub Stevens is van mening dat de negentienjarige aanvaller goed bij Bayern München zou passen. Der Rekordmeister wil zich komende zomer versterken met een extra aanvaller en in de ogen van Stevens is Dolberg de aangewezen persoon.

Bayern wil een extra spits aantrekken, als stand-in van Robert Lewandowski. Sandro Wagner en Alexis Sánchez worden genoemd door diverse media, maar Stevens denkt dat Dolberg een betere aankoop is vanwege zijn technische bagage. "Ik vind hem fantastisch. Je kunt hem vergelijken met Lewandowski", zegt Stevens in geprek met Sport Bild. "Hij is technisch, heeft veel snelheid, is sterk in de lucht en hij gaat zich de komende jaren natuurlijk nog enorm ontwikkelen."

"Bayern moet een doelpuntenmaker aantrekken”, gaat Stevens verder. “Nu staat Müller soms in de spits, maar hij is een heel ander type dan Lewandowski. Ze hebben iemand nodig die vergelijkbaar speelt. Dolberg is zo iemand." Het contract van Dolberg bij Ajax loopt door tot de zomer van 2021. In de Eredivisie was hij dit seizoen tot dusver veertien keer trefzeker, in de Europa League maakte hij vier doelpunten.