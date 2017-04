Bayern-icoon verwelkomt geruchten: ‘Hij is een fantastische speler’

Lothar Matthäus verwelkomt de geruchten over de interesse van Bayern München in Alexis Sánchez. De sterspeler van Arsenal steggelt nog altijd met de clubleiding over een nieuw contract en dinsdag schrijft de Daily Mirror dat Bayern de situatie nauwgezet volgt. Sánchez zou zelfs 'transferdoelwit nummer één' zijn van de Duitsers.

Directeur Michael Reschke was zondag aanwezig bij de halve finale van de FA Cup tussen Arsenal en Manchester City, waarin Sánchez in de verlenging uitgroeide tot matchwinner. Manchester United, Manchester City, Chelsea, Paris Saint-Germain worden ieder gelinkt aan de Chileense aanvaller. Matthäus hoopt dat de belangstelling van Bayern serieus blijkt. "Sánchez is een fantastische speler. Hij zou een goede aankoop zijn voor Bayern."

"Zijn grootste pre is dat hij zowel centraal in de voorhoede kan spelen, als op de vleugels", stelt de clubicoon in gesprek met AZ. Dat de komst van Sánchez mogelijk ten koste gaat van Douglas Costa, doet de oud-verdediger niet veel. "Costa is niet meer de speler die hij was toen hij net begon bij Bayern. Daarnaast stel ik het niet op prijs dat hij in interviews hint naar een transfer. Dat komt zowel Bayern als hemzelf niet ten goede. Als de club een nieuwe aanvaller haalt, zullen ze hem niet tegenhouden om te vertrekken."