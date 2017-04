‘Ik sta open voor de functie van bondscoach van het Nederlands elftal’

Henk ten Cate en Dick Advocaat lijken de overgebleven kandidaten om bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Technisch directeur Hans van Breukelen van de KNVB is met beide trainers om de tafel gegaan. Maandagavond meldde het Algemeen Dagblad dat Advocaat de topkandidaat is, maar Ten Cate ambieert de functie ook nog altijd.

Verdeeld over twee sessies sprak de Amsterdammer in Abu Dhabi acht uur met Van Breukelen. Het was een 'inhoudelijk goed gesprek', vertelt Ten Cate, momenteel trainer bij Al-Jazira, aan Voetbal International. "Dat Van Breukelen mij heeft benaderd, vond ik al een hele eer op zich. Verder sta ik open voor de functie en denk ik dat ik het goed zou kunnen. Meer wil en kan ik er niet over kwijt."

In Turkije sprak Van Breukelen met Advocaat, die na het seizoen afscheid neemt van Fenerbahçe. De oud-doelman noemt het onderhoud met de twee kandidaten 'respectvol'. "Wat we hebben besproken, blijft onder ons. Dat doet me goed. We gaan als professionals met elkaar om." Advocaat liet Van Breukelen in de zomer nog in de steek, door het assistent-bondscoachschap plots in te ruilen voor Fenerbahçe. Het gaat echter niet om Van Breukelen, maar om wat het beste is voor Oranje, zegt de directeur. "Ik vaar mijn eigen koers en ben een open boek in de gesprekken die ik voer."