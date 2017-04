‘De toekomstige trainer van Barcelona weet nog niet dat hij het gaat worden’

Het bestuur van Barcelona heeft er al het vertrouwen in dat Lionel Messi en Andrés Iniesta een nieuw contract zullen ondertekenen. De huidige verbintenis van de clubtopscorer aller tijden loopt volgend jaar zomer al ten einde. Het uitblijven van nieuws over een langer verblijf van de Argentijn is koren op de molen van de media in Engeland en Spanje, die maandenlang schrijven over zijn toekomst.

Het contract van Iniesta loopt eveneens over veertien maanden af. De middenvelder is niet langer verzekerd van een basisplaats en gaf meermaals te kennen dat hij pas aan het einde van het seizoen de knoop wilde doorhakken. "De supporters moeten rustig blijven. Ze zullen allebei een nieuw contract ondertekenen, spoedig", zo benadrukte technisch manager Robert Fernández in gesprek met RAC 1.

"Andrés zei al dat hij dat niet voor het einde van het seizoen zou doen en dat is zijn beslissing. Er is niets aan de hand. Ik vertrouw erop dat alles in orde zal komen zodra het seizoen ten einde is. Maar niemand moet zich zorgen maken. We willen dat ze langer blijven en dat willen zij ook."

Fernández erkent dat Barcelona actief zal zijn op de transfermarkt. De komst van een rechtsback ligt voor de hand. "Vorig jaar zomer haalden we geen rechtsback, omdat we op die positie al Sergi Roberto en Aleix Vidal hadden. Het was absurd om een derde rechtsback aan te trekken. Maar nu kunnen we zeggen dat het belangrijk zou kunnen zijn om die positie te versterken. Héctor Bellerín? Een geweldige speler, dat lijdt geen twijfel, maar hij heeft een doorlopend contract met Arsenal."

Fernández erkent dat hij had verwacht dat de nieuwelingen zich sneller zouden aanpassen dan nu het geval is. "Ik weet dat het moeilijk is om er gelijk te staan bij een club als Barcelona", erkent de oud-voetballer. "Ik zag het met mijn eigen ogen bij topvoetballers als Michael Laudrup en Ronald Koeman. Ze hadden veel moeite om aan te klampen, maar je ziet wat er van ze geworden is. Samuel Umtiti, bijvoorbeeld, is bezig aan een uitstekend eerste jaar en André Gomes juist niet. Maar we hebben vertrouwen in ze."

Over de identiteit van de opvolger van Luis Enrique kon Fernández nog niets zeggen. "We zijn ermee bezig, uiteraard. Maar we hebben geen haast. We zitten in de slotfase van het seizoen en we willen niet voor afleiding zorgen. Het belangrijkste is dat het seizoen wordt afgesloten en dat Luis Enrique met de landstitel en de Copa del Rey vertrekt. Nee, ik ga niets zeggen. Zodra we een beslissing hebben genomen, zullen we het zeggen. We hebben met niemand gesproken. De toekomstige trainer van Barcelona weet nog niet dat hij het gaat worden. Echt waar."