'Ineens wilden vijf oma's uit Maastricht een clubcard van Excelsior'

Aanhangers van Feyenoord schaften net na de jaarwisseling massaal een zogenaamde 'halve seizoenkaart' aan, om zich te verzekeren van een eventuele kampioenswedstrijd bij de buurman. Deze fans lijken voorspellende gaven te hebben gehad. Woudestein wordt zondag 7 mei overspoeld door supporters van Feyenoord; iedereen wil erbij zijn.

Kaarten voor de stadsderby worden op Marktplaats voor wel duizenden euro's per stuk aangeboden, al is dat strengste verboden. "We proberen met de politie deze mensen op te sporen. Zij lopen kans op een boete en een stadionverbod", zo stelt commercieel directeur Wouter Gudde in het Algemeen Dagblad.

Fans van Feyenoord verzinnen van alles om aan kaarten te komen. "Wilden er ineens vijf oma's uit Maastricht een clubcard. Toen hebben we maar de regel ingevoerd dat je toch ten minste vijf wedstrijden van Excelsior bezocht moet hebben, voordat je kaarten mag kopen voor de wedstrijd tegen Feyenoord.''

Gudde schat dat ongeveer 150 Feyenoord-supporters de hand hebben weten te leggen op een halve seizoenkaart voor Excelsior, voordat de verkoop om die reden werd stilgelegd. De zoon van Feyenoord-directeur Eric Gudde hoopt op een voetbalfeest voor iedereen, mede omdat Excelsior nog niet helemaal zeker is van lijfsbehoud. "Het is belangrijk dat iedereen zich goed gedraagt, zodat we trots kunnen zijn als het hele land naar Rotterdam kijkt.''