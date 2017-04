‘Oranje-internationals reageren verbaasd op gesprek KNVB - Advocaat’

In de spelersgroep van Oranje en bij een aantal topclubs is met verbazing gereageerd op het onderhoud tussen technisch directeur Hans van Breukelen en kandidaat- bondscoach Dick Advocaat, zo verzekert De Telegraaf dinsdag. De bestuurder van de KNVB sprak zondag en maandag in Istanbul met de oefenmeester, die in de zomer bij Fenerbahçe vertrekt en eerder bondscoach én assistent-bondscoach van Oranje was.

In de gesprekken met de aanvoerders Arjen Robben, Wesley Sneijder en Kevin Strootman en alle (technisch) directeuren werd de optie Advocaat door Van Breukelen in vele gevallen niet voorgelegd, zo schrijft het dagblad. De namen van onder meer Ronald Koeman, Frank de Boer, Roger Schmidt, Jürgen Klinsmann en Henk ten Cate kwamen wel ter sprake. Laatstgenoemde is ook een serieuze kandidaat voor de functie.

De Telegraaf stelt dat de KNVB zich in een merkwaardige situatie heeft gemanoeuvreerd door bij zowel Ten Cate als Advocaat de indruk te wekken dat zij kandidaat nummer één zijn voor de vacature van bondscoach. Advocaat was van 1984 tot 1987 en van 1990 tot 1992 assistent-bondscoach bij het Nederlands elftal. Twee periodes was hij bondscoach (1992-1995 en 2002-2004) bij Oranje en in mei 2016 werd hij de rechterhand van Danny Blind. Drie maanden en drie oefenduels later tekende Advocaat bij Fenerbahçe, tot verbijstering van diverse Oranje-internationals.