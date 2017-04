‘Bosz moet prijzen gaan winnen om een ’net-niet-imago‘ te voorkomen’

Wilfred Genee vindt dat Ajax onder Peter Bosz aanzienlijk meer kleur op de wangen heeft dan vorig seizoen onder Frank de Boer. Precies een jaar geleden had de club uit Amsterdam weliswaar drie punten meer en een beter doelsaldo, maar dankzij de goede prestaties van Ajax over de landsgrenzen wordt er in Europa weer positief over het Nederlands voetbal gesproken.

"In de wedstrijden waarin het systeem van Bosz perfect werd uitgevoerd, wist de tegenstander niet wat het overkwam. Daar kunnen Feyenoord, Schalke 04 en SC Heerenveen in de laatste weken over meepraten", zo vertelt Wilfred Genee dinsdag in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Maar tegelijk schuilt daarin het gevaar. Lukt het niet, dan is Ajax plots behoorlijk kwetsbaar."

De kans dat Ajax dit seizoen zonder tastbare prijs eindigt, is dan ook aanzienlijk. Feyenoord heeft de landstitel voor het grijpen en in de halve finales van de Europa League staat het team van Bosz tegenover Olympique Lyon. In de kwartfinales leek Ajax al geëlimineerd te worden, maar in de verlenging van het weerzien met Schalke rechtte de ploeg de rug en werd het Europese avontuur met twee duels verlengd.

"Maakt dat Peter Bosz opeens een slechte trainer? Persoonlijk vind ik van niet", zo stelt Genee. "Mocht hij echter de Europa League niet winnen, dan is het volgend seizoen absoluut zaak dat hij prijzen gaat pakken om een 'net-niet-imago' te voorkomen. Als door het Europese succes niet al zijn sterkhouders worden verkocht, gelden er geen excuses meer."