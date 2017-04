Berghuis: ‘Jullie laten je door Elia in de maling nemen, wat een gozer’

Het naderende kampioenschap van Feyenoord leeft, zo werd zondag in het uitduel met Vitesse eens te meer duidelijk. Honderden uitzinnige fans van de Rotterdammers vierden feest op de thuistribunes. Al vertelde Eljero Elia dat hij pas na de wedstrijd besefte hoeveel supporters van Feyenoord er waren. "Of je dat merkt als speler? Wat denk je zelf?", reageert Steven Berghuis.

''Jullie laten je door Elia in de maling nemen'', vertelt Berghuis aan het Algemeen Dagblad. ''Wat een gozer, joh. Zo veel mensen in al die vakken die opsprongen bij doelpunten van ons en dat niet in de gaten hebben? Wat een geweldige club is Feyenoord toch, ik ga echt dagelijks met een glimlach naar de Kuip.''

Dirk Kuyt voelt hoe de supporters smachten naar de eerste landstitel sinds 1999. Net na de jaarswisseling werden massaal halve seizoenkaarten van Excelsior gekocht, om een eventueel kampioensduel op Woudestein niet te missen. ''De mensen voelen dat we geschiedenis kunnen gaan schrijven en willen daar allemaal bij zijn. We hadden in Arnhem het idee dat we een thuiswedstrijd speelden. Dat zal straks op Woudestein niet anders zijn.''