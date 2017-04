‘Ik had Justin Kluivert wel met bal en al over de zijlijn gegooid, ja’

André Ooijer genoot zondag van de Eredivisie-topper tussen PSV en Ajax (1-0). De oud-verdediger, die in het verleden voor beide clubs uitkwam, was vooral te spreken over de strijdlust op het veld. Zo kregen Justin Kluivert en Jürgen Locadia het met elkaar aan de stok en dat zorgde voor frictie.

"Ik vind het mooi hoe Justin Kluivert het lef heeft om de actie te blijven maken met drie man om hem heen", zo vertelt Ooijer in gesprek met PSV TV. "Wat mooi is aan zo'n moment, en dat je bij beide ploegen, is dat je meteen twee à drie man er omheen ziet om de bal van Kluivert af te pakken. Dat vind ik prima."

"Dat hoort echt bij dit soort wedstrijden. Santiago Arias had hem al helemaal met bal en al over de zijlijn kunnen gooien. Dat had ik wel gedaan, ja", vertelde Ooijer. Locadia en Kluivert raakten betrokken bij een opstootje nadat de Ajax-aanvaller zijn frustratie met een natrappende beweging op de enkels van zijn PSV-collega had botgevierd.

Kluivert had even daarvoor bij een dribbel zelf enkele schoppen van Arias en Andrés Guardado geïncasseerd. "Die snotaap komt net kijken, dit soort dingen moet hij niet doen", zo benadrukte Locadia na het laatste fluistsignaal. Maandag betuigde hij spijt. "Justin is een groot talent en dingen gebeuren in het heetst van de strijd. Ik heb na afloop dingen gezegd die onnodig waren, maar we gaan door."