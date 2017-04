Spelers van Internazionale mogen familie dagenlang niet zien

De spelers van Internazionale moeten van de clubleiding voor straf een week in trainingskamp blijven. De maatregel van het bestuur van de Serie A-club volgt na het teleurstellende verlies tegen Fiorentina, zaterdag in Florence. Inter kreeg in de tweede helft liefst vier tegengoals in zeventien minuten om de oren en verloor met 5-4.

Inter laat in een communiqué via de officiële kanalen weten dat de complete selectie van coach Stefano Pioli voor een uitgebreide ritiro is opgeroepen, tot de eerstvolgende competitiewedstrijd van zondag tegen Napoli. "De manier waarop we van Fiorentina hebben verloren, is onacceptabel voor onze fans in Italië en in het buitenland. We willen dit absoluut rechtzetten", zo klinkt het.

Een 'strafkamp' is vrij gebruikelijk in Italië, al komt er steeds meer kritiek op. De spelers slapen op het trainingscomplex of in een hotel, afhankelijk van de faciliteiten, en bezoek van familie is verboden. Pioli, de opvolger van Frank de Boer, zou zaterdag zijn ontslag hebben aangeboden, maar het bestuur weigerde hem weg te sturen. Met een week strafkamp wil de clubleiding het tij proberen te keren.

Pioli is alweer de negende coach van Inter, in de laatste zes jaar. De Boer werd in november al na 85 dagen weggestuurd. Pioli leek de Noord-Italianen op de rails te hebben gekregen, maar de laatste vijf duels leverden slechts twee punten op. Inter staat zevende in de Serie A en dreigt dus naast een toegangsbewijs voor Europa te grijpen. De laatste hoofdprijs dateert van 2011, de Coppa Italia. In de laatste vijf seizoenen namen i Nerazzurri geen enkele keer deel aan de Champions League.