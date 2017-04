‘Advocaat kandidaat nummer één als opvolger van Blind bij Oranje’

Dick Advocaat heeft een goede indruk achtergelaten op Hans van Breukelen. De technisch directeur van de KNVB sprak zondag en maandag in Istanbul uitvoerig met de vertrekkende oefenmeester van Fenerbahçe over de vacante rol van bondscoach van het Nederlands elftal, zo meldt het Algemeen Dagblad. Het tweedaagse onderhoud leverde echter nog geen akkoord op.

Van Breukelen gaat zijn bevindingen met Advocaat terugkoppelen met de andere beleidsbepalers in Zeist. Het is onduidelijk of de 69-jarige Hagenaar het ziet zitten om opnieuw als bondscoach van Oranje aan de slag te gaan. Ten tijde van het bekendmaken van zijn zomerse vertrek bij Fenerbahçe, liet hij ook weten een punt achter zijn lange loopbaan als hoofdtrainer te zetten. Volgens het dagblad is Advocaat hoe dan ook 'kandidaat nummer één' als opvolger van Danny Blind bij Oranje.

Van Breukelen sprak zaterdag in Abu Dhabi met Henk ten Cate en volgens diverse media is het een uitgemaakte zaak dat de coach van Al-Jazira de nieuwe bondscoach wordt. De De 62-jarige coach, met zijn club op weg naar het landskampioenschap, heeft al aangegeven dat hij zeer geïnteresseerd is om de weggestuurde Blind op te volgen. Volgens het Algemeen Dagblad is Huub Stevens alleen een optie als bondscoach als de komst van Ten Cate of Advocaat niet mogelijk is.

Het is onduidelijk wie van de twee de beste papieren heeft, maar De Telegraaf weet wel dat Louis van Gaal, Wesley Sneijder en Arjen Robben enthousiast zijn over Ten Cate. Daar zou bij komen dat Robben ‘bijzonder kritisch’ is over Advocaat omdat laatstgenoemde in augustus zijn functie als assistent-bondscoach neerlegde om trainer te worden van Fenerbahçe.