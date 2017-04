Besiktas slaat toe in slotfase en stevent af op nieuwe landstitel

Besiktas is op weg om de landstitel in Turkije te prolongeren. De lijstaanvoerder van de Süper Lig ontdeed zich maandagavond in de slotfase van hekkensluiter Adanaspor: 3-2. Ryan Babel stond negentig minuten op het veld. Besiktas, dat donderdag na strafschoppen tegen Olympique Lyon werd uitgeschakeld in de Europa League, heeft een voorsprong van zeven punten op nummer twee Istanbul Basaksehir. Zondag treden de twee ploegen tegen elkaar aan.

Een thuisduel met de hekkensluiter mocht eigenlijk geen problemen opleveren voor Besiktas, maar eenvoudig ging het niet. Wel kwam de ploeg van Senol Günes vroeg aan de leiding. Tolgay Arslan bediende Vincent Aboubakar met een fraaie steekpass en de aanvaller wipte de bal behendig over doelman Charles Itandje. Roni maakte er halverwege de eerste helft 1-1 van na goed voorbereidend werk van Magaye Gueye.

De voormalig Everton-aanvaller kwam na 65 minuten zelf tot scoren met een krachtig schot dat Besiktas-doelman Fabricio te machtig was. Een klein kwartier daarvoor had Talisca de 2-1 op het scorebord gezet nadat hij zijn tegenstander fopte en afrondde in de rechterhoek. Het duel stevende af op een gelijkspel, maar Dusko Tosic bepaalde tien minuten voor tijd anders. Hij stond volledig vrij na een vrije trap en knikte bij de tweede paal raak.