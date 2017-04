Feyenoord krijgt titel niet cadeau: ‘We hebben een sportieve plicht'

Feyenoord kan over twee weken definitief de landstitel veiligstellen op bezoek bij Excelsior. Een overwinning volstaat tegen de Rotterdamse stadsgenoot, maar algemeen directeur Ferry de Haan van Excelsior benadrukt dat Feyenoord de drie punten niet cadeau zal krijgen op Woudestein.

"We hebben te maken met zestien andere ploegen en een sportieve plicht", zegt de beleidsmaker tegen de NOS. De Haan stelt bovendien dat Excelsior zelf ook baat heeft bij een goed resultaat, ondanks de voorsprong van zes punten op nummer zestien Roda JC Kerkrade. "We hebben nog een punt nodig om helemaal veilig te zijn, daar gaan we voor tegen Feyenoord."

In de winterstop startte bij Excelsior de verkoop van zogeheten halve seizoenkaarten. Deze werden met oog op een mogelijke kampioenswedstrijd op Woudestein massaal opgekocht door supporters van Feyenoord. "Daar hebben een stop op gezet", legt De Haan uit. "We kennen de belangen en weten dat er veel Feyenoorders zullen zitten op 7 mei, maar het is nog steeds onze wedstrijd."